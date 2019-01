Haase: Berdych heeft me echt weggespeeld

Een stunt van Robin Haase zat er geen moment in tijdens zijn partij in de tweede ronde op de Australian Open tegen Tomas Berdych (1-6 3-6 3-6), jarenlang een vaste waarde in de top 10. ,,Hij speelde fantastisch en niets leek hem te deren", aldus Haase.

Berdych had slechts een uur en twintig minuten nodig om de enige Nederlander in het mannentoernooi uit te schakelen. ,,Ik heb geen breakpoint gehad en had niet veel te vertellen. Je schudt hem dan de hand en zegt 'too good'", zei Haase 's avonds nadat hij ook in het dubbelspel werd uitgeschakeld.

,,Na een set en een break kreeg ik wel wat meer vat op het spel en toen werd het wat meer een wedstrijd. In die derde set was het aardig, maar verprutste ik het zelf. Je hoopt op meer, want ik heb het hem een paar keer lastig gemaakt en zelfs verslagen. Maar hij heeft me nu echt weggespeeld. Hij heeft ook Kyle Edmund weggezet, dus hij is echt in vorm.”

Davis Cup

Mogelijk komen Haase en Berdych elkaar binnenkort weer tegen, dan in de Davis Cup. ,,Ik heb er niet met hem over gesproken. Hij heeft gezegd dat hij geen Davis Cup meer zou spelen, maar misschien nu wel met de nieuwe opzet”, aldus de nummer 58 van de wereld. ,,Het zou helemaal niet zo gek zijn als hij het nu wel doet.”