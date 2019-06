Haase blijft in tweede ronde Rosmalen steken, Goffin naar kwartfinale

Froome op intensive care nadat hij met 54 kilometer per uur tegen muur klapte

13:04 Chris Froome is geopereerd aan een gebroken bovenbeen, heup, elleboog en ribben nadat hij gisteren hard tegen een muur klapte in de Dauphiné. De Brit verloor het bewustzijn nadat hij met 54 kilometer per uur tegen de muur vloog. De viervoudig Tourwinnaar ligt na zijn operatie op de intensive care.