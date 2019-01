Haase en Middelkoop grijpen nipt naast dubbeltitel

Het Nederlandse duo was in de eindstrijd niet opgewassen tegen de Belg David Goffin en zijn Franse partner Pierre-Hugues Herbert. Die wonnen na de supertiebreak, 5-7 6-4 10-4. De partij duurde 1 uur en 25 minuten.



De Nederlanders hadden zich voor de finale geplaatst door in de halve eindstrijd de Mexicaan Santiago Gonzalez en de Pakistaan Aisam-Ul-Haq Qureshi te verslaan. Daar hadden ze slechts 55 minuten voor nodig, 6-4 6-1.



In het enkelspel kwam Haase in Doha niet verder dan de eerste ronde.