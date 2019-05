Haase en Nielsen door naar derde ronde dubbelspel op Roland Garros

Giro LIVE | Peloton geeft drie renners de ruimte in laatste sprintetap­pe

13:29 Voor de klassementsrenners staat er vandaag in de Giro d’Italia een halve rustdag op het programma. Halve, want de rit van Valdaora naar Santa Maria di Sala is maar liefst 222 kilometer lang. Voor Arnaud Démare en Pascal Ackermann staat er vandaag veel op het spel. Grijpen de sprinters hun laatste kans en pakt Démare virtueel de winst in het puntenklassement? Met ons liveblog mis je niets van alle ontwikkelingen!