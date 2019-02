Haase en Rojer zetten Nederland op zwaarbevochten voorsprong

Niet Matwé Middelkoop, maar Robin Haase stapte samen met Jean-Julian Rojer de baan op in de Ostravar Arena. En dat tweetal wist in een zeer spannende eerste set aan het langste eind te trekken. Daar was wel een tiebreak voor nodig: 7-6(5).



Omdat het Tsjechische koppel de tweede set naar zich toe trok, was er een derde en beslissende set nodig om te bepalen welk land een voorsprong neemt in het onderlinge Davis Cup-duel.