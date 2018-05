Haase in drie sets door naar tweede ronde in Rome

Haase worstelde in het begin van de wedstrijd met zijn opslag. De nummer 44 van de wereldranglijst hervond halverwege de tweede set zijn ritme en verzekerde zich met goed spel van een langer verblijf in Rome door de nummer 49 van de ATP-ranking te verslaan.



Haase neemt het in de tweede ronde op tegen de winnaar van het duel tussen Denis Shapovalov uit Canada en Tomas Berdych uit Tsjechië. Die eersterondepartij wordt morgenochtend gespeeld. Het is de vierde keer dat Robin 31-jarige Haase meedoet aan de Masters in Rome, en de eerste maal dat hij de eerste ronde overleeft.



Vorige week strandde Haase in de tweede ronde van het toernooi in Madrid. Hij verloor in twee sets van de Belg David Goffin: 7-5 6-3.