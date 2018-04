Haase in eerste ronde Monte Carlo onderuit

Het was de tweede keer dat beide spelers het tegen elkaar opnamen. Roeblev was in 2016 in de ontmoeting voor de Davis Cup ook te sterk voor Haase, die momenteel 44e is op de mondiale ranking. In de tweede ronde stuit Roeblev op de als vijfde geplaatste Oostenrijker Dominic Thiem, die een bye had in de eerste ronde.