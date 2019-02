Haase kinderlijk eenvoudig verder in Bulgarije

Een echte wedstrijd zou het nooit worden. Kuzmanov is de nummer 336 van de wereld en die 282 plaatsen verschil op de wereldranglijst waren duidelijk zichtbaar op het hardcourt van Sofia. Haase had slechts 34 minuten nodig om de eerste set op zijn naam te schrijven.



In de tweede set wist Haase al in de derde game een break te plaatsen en daarmee was de wedstrijd eigenlijk al beslist. De Bulgaar wist in zijn thuisland niet te imponeren en maakte veel onnodige fouten. Ook Haase verloor daardoor zo nu en dan zijn concentratie, maar de Nederlander hoefde niet eens zijn beste tennis te laten zien om toch de wedstrijd naar zich toe trekken. Bij een 4-3 stand kreeg Haase nog wel een breakpoint tegen, maar de tweede set ging alsnog eenvoudig met 6-4 naar Haase.