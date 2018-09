Haase/Middelkoop onderuit in New York

Sam Oomen en Steven Kruijswijk in ijzerster­ke WK-selectie met onder meer Dumoulin en Mollema

19:37 Nederland reist eind deze maand met een ijzersterke klimselectie af naar het WK op de weg in Innsbruck. Tom Dumoulin en Bauke Mollema zijn de kopmannen in de achtkoppige groep. Ook Wilco Kelderman, Sam Oomen uit Tilburg, Steven Kruijswijk, Wout Poels, Antwan Tolhoek en Pieter Weening moeten goed uit de voeten kunnen op het lastige parcours in Oostenrijk.