Haase na zwaarbevochten partij uitgeschakeld door wereldtopper Zverev

In de eerste set ging het gelijk op tot aan de vijfde game. Zverev overklaste de Nederlander in diens eigen game en dwong zo de break af. Haase werkte nog een breakpoint weg in zijn volgende servicegame, maar het kwaad was al geschied. Bij setpoint op 5-4 produceerde de nummer 5 van de wereld een ace om de eerste set naar zich toe te trekken.



Aan het begin van de tweede set slaagde de tweevoudig verliezend finalist, in 2016 en 2017 verloor Zverev in de eindstrijd, er niet in direct door te drukken. Haase dwong al snel breakpoints af en bij de derde was het dan eindelijk raak. Na een schrikmoment, de Duitser gleed lelijk uit in zijn poging om bij een volley van Haase te komen, leefde Zverev kort op. Haase leek het daarna opnieuw om te draaien toen hij uitliep naar 5-2, maar een laatste twist volgde. Zverev won de laatste vijf games op een rij en verzekerde zich zodoende van een plek in de tweede ronde.



Het toernooi van Halle geldt voor de spelers als belangrijke voorbereiding op Wimbledon, dat op 1 juli begint. Zo is bijvoorbeeld Roger Federer vrijwel ieder jaar van de partij. De Zwitser gaat dit jaar op voor zijn tiende eindzege in Noordrijn-Westfalen. Morgen begint hij zijn jacht op die tiende titel tegen de Australiër John Millman.