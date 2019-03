Haase onderuit tegen ‘lucky loser’ Roeblev in tweede ronde Indian Wells

Nuis rijdt fabelach­tig wereldre­cord 1500 meter

21:36 Kjeld Nuis heeft bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City voor de tweede keer een wereldrecord op zijn naam gebracht. De 29-jarige schaatser finishte in de tweede rit van de 1500 meter in een tijd van 1.40,17. Daarmee was hij aanzienlijk sneller dan de vorige toptijd van de Rus Denis Joeskov, die in december 2017 op dezelfde baan op 1.41,02 uitkwam.