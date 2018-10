Haase onderuit tegen Zverev

Zijn nederlaag in Basel kwam niet geheel onverwacht. Zijn tegenstander was de Duitser Alexander Zverev, de nummer vijf van de wereld en in Zwitserland als tweede geplaatst. Hij zegevierde in twee sets: 6-4 7-5.



Haase begon nog wel vol goede moed aan de partij. Hij won de laatste twee duels met Zverev, waardoor de onderlinge stand in evenwicht kwam (2-2).



Haase bood Zverev bij vlagen zeker goed partij, maar kwam op de beslissende momenten tekort. De Hagenaar was eerder deze maand ook al in Tokio, Shanghai en Antwerpen na de eerste ronde klaar in het enkelspel.