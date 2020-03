Haase past morgen op twee jongetjes: ‘Heb toch tijd zat’

Door Arjan Schouten



Hij wil zijn steentje bijdragen in deze moeilijke tijden. Zit toch alleen maar thuis op de bank, nu er geen tennistoernooien zijn om te spelen. Dus bood Robin Haase zich dinsdag op Instagram spontaan aan als oppas, voor ouders die moéten werken. En er werd meteen op gereageerd. ,,Gisteren kreeg ik al de eerste reacties en morgen ga ik bij de eerste familie langs in Naaldwijk. Bij twee jongetjes van een jaar of acht’‘, vertelt Haase. ,,Natuurlijk moeten we allemaal voorzichtig zijn. Maar een balletje overtikken en spelletjes spelen, dat moet wel lukken.‘’



Bekijk hieronder de oproep van Haase.

Haase is er de persoon niet naar om in deze weken van verplichte rust met de armen over elkaar thuis op de bank te hangen. En fysiek zijn lichaam onderhouden is geen dagtaak, volgens de nummer 169 van de wereldranglijst. ,,Het is niet dat ik elk uur van de dag met trainen bezig ben. Ik ben nu drie dagen thuis en dit gaat nog wel weken, misschien wel maanden duren. Of ik nu een of twee weken wat minder train is niet zo belangrijk. Ik heb tijd zat, nu. En er zijn mensen die het veel zwaarder hebben dan ik.‘’



Dus gaat hij aan de slag, morgen. De handen uit de mouwen. Liever zo praktisch, dan de weldoener uithangen. ,,Ik ben altijd wel van het helpen. Sta graag klaar voor mensen, voor anderen. En dat kan ook op andere manieren dan financieel.‘’

Roland Garros

Hij heeft de eerste berichten al gehad van collega-topsporters die zijn idee hartstikke leuk vinden. Waar Haase zich van zijn menslievende kant laat zien, haalde de tennissport deze week echter het nieuws op een minder barmhartige manier. Zonder overleg koos de organisatie van Roland Garros zomaar een nieuwe datum. Het Grand Slam-toernooi op gravel in Parijs, origineel gepland rond eind mei, mikt nu op eind september, een week na de US Open. ,,Een hele egoïstische keuze’‘, noemt Haase het. ,,Juist in deze tijden waar samen goed communiceren en samen optrekken zo belangrijk is, kiezen zij er nu voor om zelf op een eiland te gaan zitten. Waar andere toernooien straks de dupe van zijn. Heel apart, in mijn ogen.‘’