Haase positief over promotiekans: 'We staan er beter voor dan tegen Bosnië'

De Nederlandse tennissers hebben er vertrouwen in dat ze komend weekeinde na drie jaar afwezigheid terugkeren in de wereldgroep van de Daviscup. ,,We staan er beter voor dan tegen Bosnië'', zei kopman Robin Haase vandaag in de in juni geopende Sportcampus Zuiderpark in Den Haag, waar Tsjechië vanaf vrijdag de tegenstander is.

Haase doelde op de ontmoeting in april in Zenica, waar hij Oranje met twee zeges in het enkelspel langs Bosnië leidde en de wedstrijd in de play-offs tegen Tsjechië afdwong. ,,Toen voelde ik echt druk'', aldus de dertigjarige Hagenaar, die net is teruggekeerd uit New York waar hij op de US Open in de eerste ronde werd uitgeschakeld en samen met Matwé Middelkoop in het dubbelspel in de kwartfinales strandde. ,,Inmiddels is Tallon Griekspoor een ervaring rijker en speelt hij ook challengertoernooien en niet alleen futures. Ook Thiemo staat er goed op.''

In Sportcampus Zuiderpark kozen de Nederlanders voor gravel als ondergrond. Een van de redenen was dat de Tsjechische kopman Tomas Berdych daar geen trek in zou hebben en de ontmoeting met Oranje zou overslaan. Dat deed de huidige nummer negentien van de wereld ook. Maar ook voor Haase is het, midden in het hardcourtseizoen, even schakelen. ,,Het is een lang jaar geweest met veel toernooien. Het kost wat meer kracht om me op te laden, dat merk je soms wel. Maar ik voel me goed, en heb nu wat dagen om weer te wennen aan gravel.''

Kans