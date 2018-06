Haase strandt in tweede ronde Halle tegen Bautista Agut

De nummer zestien van de wereld had Haase, 43ste op de ranking, dit jaar nog verslagen in de halve finale van Auckland. Een eerdere ontmoeting daarvoor (Casablanca 2013) won de 31-jarige Hagenaar wel.

Op gras troffen de tennissers elkaar nog niet en waren ze aan elkaar gewaagd. Haase gaf echter op 5-4 achter de eerste set cadeau door op 'love' zijn servicegame te verliezen. In de tweede set was het weer de laatste servicegame van Haase die de Hagenaar nekte. Na zelf vier breakkansen te hebben gehad greep Bautista Agut zijn eerste kans aan om direct te winnen.

Haase, die in voorbereiding is op Wimbledon, had de eerste ronde in Halle nog op wonderbaarlijke wijze overleefd. Tegenstander João Sousa had drie wedstrijdpunten maar Haase sloeg die weg en wist de Portugees alsnog in drie sets (4-6 7-5 6-4) te verslaan.