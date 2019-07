Haase strandt in tweede ronde tegen Raonic

Robin Haase is er opnieuw niet in geslaagd de derde ronde van een grand slam te bereiken. Hij verloor vanmiddag op Wimbledon zijn tweederondepartij van Milos Raonic: 6-7(1), 5-7, 6-7(4). Haase was zeker niet kansloos tegen het als vijftiende geplaatste Canadese servicekanon.

Haase wist het van tevoren, tegen Raonic krijg je maar een paar kansen. En die moet je grijpen. De lange servicespecialist, drie jaar geleden verliezend finalist op Wimbledon, fietst vaak simpel door zijn opslagbeurten heen. Maar je krijgt altijd een paar kansjes.

Haase leek er één te pakken, door hem in de eerste set op 5-5 te breken. Maar het doordrukken naar setwinst ging hopeloos mis. Op 15-15 koos Haase voor een dropshot, waarvan de uitvoering niet goed was. Raonic pareerde met een kortere bal, die Haase niet haalde. Hij belandde ongelukkig in het net, leek even last te hebben van zijn enkel, maar kon gewoon doorspelen. Het momentum was echter gekanteld. Met een paar slechte punten liet Haase zich terugbreken, waarna een beroerde tiebreak (1-7) hem de set kostte. En dat terwijl hij eigenlijk beter speelde dan Raonic in die eerste set. Zijn servicepercentage lag veel hoger, hij had redelijk grip op de kanonskogels van Raonic, en in de rally kon hij ook mee.



Robin Haase.

In de tweede set ging Raonic beter serveren. Maar op één lastige eerste beurt na kwam Haase ook soepeltjes door zijn servicegames heen. Het ging daardoor rap, tot 5-5. Raonic had zijn zinnen gezet op de game, speelde een paar goede punten en brak de Hagenaar. De tweede set was daarmee meteen beslist, want de nummer 17 van de wereld ging alleen maar beter serveren.

Medische time-out

Met een 2-0-achterstand was de partij eigenlijk goeddeels beslist. Haase gaf uiteraard niet op. Hij kreeg nog twee breekkansen vroeg in de derde set, maar benutte ze niet. Op 5-4 voor Haase riep Raonic de fysiotherapeut de baan op en nam een medische time-out, hij had last van zijn linkerenkel en onderbeen. Na de behandeling kon hij weer verder en stelde een tiebreak veilig. Daarin plaatste Raonic na een wilde forehand van Haase de eerste ‘minibreak’. Het was voldoende, Haase eindigde de tiebreak met nog twee onnodige fouten.



Het blijft daardoor acht jaar geleden dat Haase de derde ronde van een grand slam haalde. Hij deed dat toen in Australië en op Wimbledon. Dit jaar begon Haase nog als top 50-speler. Inmiddels is hij gezakt naar plek 76 op de wereldranglijst. Hij komt met de Deen Frederik Nielsen nog wel in actie in het dubbelspel op Wimbledon.