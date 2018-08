Haase boekt sensationele zege op Alexander Zverev

Haase had het de eerste set nog lastig met het 21-jarige supertalent uit Duitsland. Maar in de tweede set nam de tien jaar oudere Hagenaar het heft in handen. In de derde set verspeelde Haase aanvankelijk een break voorsprong, maar bij 5-5 wist hij alsnog door de service van Zverev heen te breken.



Het was de tweede keer dat Haase van Zverev wist te winnen. Vorig jaar was hij bij het masterstoernooi in Parijs eveneens de betere speler (3-6 6-2 6-2). In totaal staat het nu 2-2 in de onderlinge duels.