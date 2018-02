Haase tegen De Bakker in Rotterdam, Federer tegen qualifier

Vorig jaar betekende de tweede ronde het eindstation voor Haase in Ahoy. Toen moest de 30-jarige Hagenaar zijn meerdere erkennen in David Goffin.

Tsonga ook tegen qualifier

Federer maakte afgelopen woensdag bekend dat hij meedoet aan het ABN Amro-toernooi. De 36-jarige Zwitser, die in januari op de Australian Open zijn twintigste Grand Slam-titel veroverde, doet op basis van een wildcard mee. Federer zit in hetzelfde gedeelte van het schema als de Duitser Alexander Zverev. De twintigvoudig grandslamwinnaar kan de nummer vijf van de wereld in de halve finale tegenkomen. Titelverdediger Jo-Wilfried Tsonga speelt in de eerste ronde ook tegen een qualifier.