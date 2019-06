Haase toont veerkracht in eerste ronde Rosmalen

Haase en Humbert waren, zoals hun tennisranking (67 en 64) al doet vermoeden, flink aan elkaar gewaagd op het gras van Rosmalen. Humbert trok de eerste set met één break (na een dubbele fout van Haase) naar zich toe en dat bleef lange tijd de enige break in de partij.



In de tweede set, die bij een stand van 2-2 werd onderbroken vanwege een regenbui, had Haase veel moeite om zijn eigen opslagbeurten te winnen. Op 3-4 werkte hij drie breakpoints weg om de stand weer gelijk te trekken. In de tiebreak was Haase vervolgens een stuk effectiever.



Pas in het slot van set 3 brak Haase de sterk serverende Fransman voor het eerst. De fanatiek aangemoedigde Nederlander mocht de partij uitserveren en kreeg zelfs een matchpoint, maar sloeg een dubbele fout. Umbert brak meteen terug, waardoor het net als in de vorige set op een tiebreak uitliep. Bij zijn vierde matchpoint haalde Haase de partij binnen.



Haase bereikte vorig jaar de tweede ronde op de Libéma Open door in de eerste ronde Ivo Karlovic te verslaan. De twee jaar daarvoor was hij steeds in de eerste ronde gestrand. In 2015 bereikte hij de halve finale, zijn beste resultaat.



In de tweede ronde neemt Haase het op tegen de Chileen Cristian Garin, die won van de Italiaan Salvatore Caruso.