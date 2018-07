Haase uitgeschakeld in kwartfinale dubbelspel

Balende Groenewe­gen: Met deze benen had ik moeten winnen

19:39 Dylan Groenwegen haalde met de vierde plaats in de etappe naar Sarzeau zijn voorlopig beste resultaat in deze Tour, maar kon daar niet tevreden over zijn. ,,Met deze benen moet je gewoon winnen", zegt hij bij de NOS. ,,Ik ben heel teleurgesteld dat het niet lukt."