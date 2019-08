Haase valt uit top honderd na kwalificatie-nederlaag

Superta­lent Evenepoel (19) stunt in eerste klassieker met zege San Sebastián

3 augustus Remco Evenepoel zorgde vanmiddag in Baskenland voor een ware wielersensatie. De pas 19-jarige Belg schreef de Clásica San Sebastián op zijn naam. Na ruim 227 heuvelachtige kilometers kwam Evenepoel in zijn eerste klassieker (!) alleen over de streep. Bauke Mollema finishte als vijfde.