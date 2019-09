Haase vecht zich naar kwartfinale in Florence

Voorbeschouwing Van der Sloot kent de beladen geschiede­nis van TOP - NAC als geen ander

21:58 Als speler was Marcel van der Sloot in 2006 deel van het TOP Oss dat in de tweede ronde van de nacompetitie een ongekend spannend drieluik tegen NAC speelde. Datzelfde NAC komt morgen weer op bezoek.