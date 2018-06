Haase vecht zich naar tweede ronde in Halle

Haase en Sousa ontlopen elkaar op de ATP-ranking vrijwel niets. Haase is de nummer 43, Sousa staat 47ste. De Nederlander overleefde in de tweede set drie matchpoints en had er in de derde set zelf vijf nodig om de wedstrijd binnen te trekken.



Vorige week ging Haase in de tweede ronde van Rosmalen onderuit tegen qualifier Bernard Tomic.



Hij treft in de tweede ronde de Spanjaard Roberto Bautista Agut.