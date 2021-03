Haase verliest heerlijke partij van Murray, in een Ahoy waar de schoenen harder piepen dan ooit

Door Rik Spekenbrink



Het derde punt van de vierde game heeft echt alles in zich. Een gevoelig dropshot, een heerlijke lob, een tweener, twee ballen buitenkant lijn en een heerlijke winner als slotakkoord. De beloning voor Robin Haase: een kort eenmansapplaus van zijn coach Raymond Knaap, die achter de baan in een speciale player’s box zit.



Haase treft Andy Murray op de openingsavond van het ABN Amro-toernooi in Rotterdam. Net als dertien jaar geleden, ruim voordat de Brit zich in eigen land onsterfelijk maakte door twee keer Wimbledon te winnen en zich ‘Sir’ mocht noemen. Beiden zijn nu 33 jaar en verzetten zich fel tegen het naderende einde van hun tenniscarrière. Maar in het werkelijk muisstille tennisstadion zullen ze zich toch af en toe afvragen: is dit nu waar ik het nog voor doe? Dit keer wint Murray wel: 2-6, 7-6 en 6-3.