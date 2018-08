Haase wint eerste ronde van Krajinovic in Cincinnati

Hongerige Zoet is trots op zijn nieuwe contract: 'PSV voelt vertrouwd en goed'

18:15 Jeroen Zoet ondertekende in 2007 zijn eerste PSV-contract en beschikt nu over een verbintenis waarvan de einddatum liefst veertien jaar verder ligt. ,,Heel mooi. Het voelt vertrouwd en goed. Deze zomer deden zich geen kansen voor die beter voelden, maar dat is zeker niet de enige reden dat ik blijf. Ik voel me goed bij deze club, dat is de belangrijkste reden. PSV past goed bij me en ik wil samen met de anderen op zoek gaan naar nieuwe successen."