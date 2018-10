Haase wint na zes nederlagen weer eens

Haase won in Bercy met 6-2 6-1 van de Fransman Corentin Moutet, de nummer 120 van de wereldranglijst. Om het hoofdtoernooi te bereiken moet Haase zondag de Tunesiër Malek Jaziri verslaan.



Op de US Open verloor Haase in de tweede ronde van de Belg David Goffin en daarna volgden nederlagen in de eerste ronde in Tokio, Shanghai, Antwerpen en Basel. Tussendoor verloor hij ook in de Davis Cup van de Canadees Denis Shapovalov.