Haase zonder moeite naar halve finale op het NK

Sagan toont lenigheid met spagaat in sportschool

22:29 ,,Core training in Mallorca, Motus-stijl”, schrijft Peter Sagan op Facebook bij bovenstaand filmpje. De wielrenner bereidt zich in Mallorca met Bora-Hansgrohe voor op het nieuwe seizoen, dat in Australië van start gaat. Met de lenigheid van de Slowaak zit het in elk geval wel goed.