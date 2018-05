Halep als nummer 1 naar Roland Garros

Dumoulin verwacht vuurwerk: Spannend, maar ik heb er zin in

18 mei Tom Dumoulin kreeg een dag voor de beklimming van de torenhoge Zoncolan zijn zin in de Ronde van Italië. De titelhouder hoefde zich niet bovenmatig in te spannen in de vrijwel vlakke dertiende etappe en bleef als nummer twee in het algemeen klassement op 47 seconden staan van de Britse leider Simon Yates.