Halep geeft geblesseerd op in Peking, WTA Finals op de tocht

De nummer één van de wereld had de eerste set met 6-1 verloren van de Tunesische qualifier Ons Jabeur toen ze het voor gezien hield.



De blessure, opgelopen kort voor het toernooi van Wuhan, brengt mogelijk haar deelname aan de WTA Finals in gevaar. Daar strijden volgende maand de beste acht tennissters van dit jaar. Kiki Bertens hoopt zich ook nog te plaatsen voor dat toernooi in Singapore. De Nederlandse treft in Peking in de eerste ronde een landgenote van Halep, Sorana Cirstea.