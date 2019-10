Halep knokt zich terug tegen Andreescu

Dag na Klassieker Stam stapt na 18 wedstrij­den op als coach van Feyenoord

17:54 Jaap Stam is na 18 wedstrijden opgestapt als coach van Feyenoord. De 47-jarige coach uit Kampen maakte zijn beslissing een dag na de 4-0 nederlaag in de Klassieker bij Ajax. Feyenoord staat op een twaalfde plaats in de Eredivisie.