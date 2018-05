Halep krijgt in finale Rome kans op revanche tegen Svitolina

Halep en Sjarapova maakten er een boeiend gevecht van. In de eerste set maakte de Russische het verschil met harde, rake klappen van achter de baseline, die zelfs het verdedigingswonder Halep te machtig waren.



In de tweede set hervond Halep zichzelf en maakte ze korte metten met haar opponente: 6-1. De partij leek zich volledig naar de Roemeense te keren, maar Sjarapova knokte zich in de derde set ondanks een 3-1 en 4-2 achterstand knap terug.



In de finale staat Halep tegenover Jelina Svitolina en dat is een herhaling van de eindstrijd van vorig jaar. Svitolina versloeg eerder vandaag Anett Kontaveit uit Estland (6-4 6-3). De 23-jarige tennisster uit Odessa rekende vorig jaar in drie sets af met Halep: 4-6 7-5 6-1.