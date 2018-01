Halep makkelijk naar laatste vier in Melbourne

Pliskova, als zesde geplaatste in Melbourne, begon nog voortvarend aan de kwartfinale en kwam in de eerste set 3-0 voor. Daarna haperde haar spel en nam Halep de regie over. Ze won zes games op rij en daarmee de eerste set. In het tweede bedrijf liep de 26-jarige Halep soepel weg naar 3-0. Pliskova sputterde nog wat tegen, maar was niet meer in staat de nederlaag af te wenden.