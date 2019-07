Halep naar finale Wimbledon na simpele zege op Svitolina

Svitolina en Halep begonnen in de eerste set nog gelijkwaardig en de eerste twee games duurden liefst twintig minuten, maar Halep liep vervolgens hard weg bij Svitolina: 6-1. In de tweede set ging het iets meer gelijk op, maar opnieuw was Halep te sterk: 6-3. Het was voor Svitolina haar eerste halve finale ooit op een Grand Slam, maar de 24-jarige Oekraïnse kan de stap naar een grote finale nog niet maken. ,,Het was niet zo makkelijk als de uitslag doet vermoeden, maar ik voelde me sterk en goed. Ik ben tevreden over het niveau dat ik haalde. Ik heb de afgelopen vijf jaar veel geleerd. Ik wil iedere wedstrijd winnen en gaf niet meer op als het even tegenzit,” zei Halep.

Het wordt voor Halep haar derde finale ooit op een Grand Slam. Vorig jaar verloor ze in de finale van de Australian Open en won ze Roland Garros. Nu staat ze dus voor het eerst in de finale op Wimbledon. Halep staat zaterdagmiddag in de finale tegen de Amerikaanse Serena Williams of de Tsjechische Barbora Strycova. Halep heeft geen voorkeur, gaf ze aan na haar halve finale. ,,Op wie ik hoop in de finale? Dat maakt me niet zoveel uit. Ik sta zaterdag in de finale op Wimbledon, veel meer heb ik nu even niet te wensen. Dit is een van de mooiste momenten uit mijn leven.”