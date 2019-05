Halep raakt op tijd in vorm voor Roland Garros met plek in halve finale

Peter Bosz over uitschake­ling Ajax: ‘Dit doet me veel pijn’

15:14 De late uitschakeling van Ajax in de halve finales van de Champions League tegen Tottenham Hotspur is niet alleen in Amsterdam hard aangekomen. Peter Bosz zag de wedstrijd in Duitsland op televisie en kon zijn emoties na het winnende doelpunt van Lucas Moura in de zesde minuut van de blessuretijd maar moeilijk de baas.