Halep vliegt al in eerste ronde uit US Open

Halep haalde geen moment haar niveau in New York, waar ze vorig jaar ook al in de eerste ronde strandde. De Roemeense was toen niet opgewassen tegen Maria Sjarapova. Drie jaar geleden haalde Halep de halve finales van de US Open. Dat blijft voorlopig haar beste prestatie op de laatste grandslam van het jaar.

Halep beleefde tot dusverre een sterk seizoen, met winst van de Roland Garros en een finaleplaats in de Australian Open. Kiki Bertens bewees vorige week in de finale van het toernooi van Cincinnati dat de aanvoerster van de wereldranglijst te kloppen is op hardcourt. Kanepi overklaste Halep op veel fronten. Zij beleeft tot dusver een teleurstellend jaar en verloor zowel op Roland Garros als Wimbledon al in de eerste ronde. Vorige jaar bereikte ze de kwartfinales in New York.