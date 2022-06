Halvefinalist Tim van Rijthoven weet: ‘Ik kan met aanvallend spel schade aanrichten’

Tim van Rijthoven plaatste zich vandaag voor de halve finales van het grastennistoernooi in Rosmalen. De Roosendaler was met 7-6 (2) 6-4 te sterk voor de Fransman Hugo Gaston (ATP-66).

De 25-jarige Van Rijthoven, de nummer 205 van de wereldranglijst, had voor de Libéma Open nog geen wedstrijd op het hoogste internationale niveau gewonnen. Na vrijdag staat de teller op drie.

Of het moeilijk was om na zijn stunt tegen Taylor Fritz (ATP-14), de mooiste zege uit zijn carrière, te schakelen naar de volgende wedstrijd, werd Van Rijthoven op de persconferentie op het Autotron gevraagd. ,,Ik voelde wel wat druk. Maar op papier was ik nog steeds zwaar de underdog. Ik heb mezelf voorgehouden dat ik niet hoor te winnen. Gewoon mijn best doen en met mijn eigen spel bezig zijn”, aldus de winnaar, die sinds dit jaar wordt gecoacht door Igor Sijsling.

Quote Ik wist wel dat de ondergrond gras mijn spel ligt Tim van Rijthoven (25), tennisser uit Roosendaal

‘Moeder nam ons altijd mee’

Van Rijthoven, die van toernooidirecteur Marcel Hunze een wildcard kreeg, won de tiebreak van de eerste set en had in de tweede aan een break voldoende om Gaston te verslaan. ,,Ik wist wel dat de ondergrond gras mijn spel ligt. Ik heb een goede service, speel aanvallend en kan dus schade aanrichten. Maar zoveel had ik ook niet verwacht”, aldus Van Rijthoven, die in Rosmalen als kind eens mocht spelen met Richard Krajicek en toen droomde van diens sterke service. Vandaag leverde hij in zijn eigen servicegames nooit meer dan één punt in. ,,Mijn moeder heeft hier op het park een stand gehad en nam ons altijd mee. Als kind heb ik hier met veel plezier rondgelopen.”

En dat doet hij anno 2022 weer. Al gaat hij wel zijn rust pakken en vanaf de bank wel zien of de Canadees Félix Auger-Aliassime (ATP-9) of de Rus Karen Chatsjanov (ATP-24) morgen op het centre court zijn tegenstander is in de halve finale. Eindelijk mag hij dan de hoofdbaan op, wat - zo gaf hij eerder deze week aan - altijd op zijn lijstje heeft gestaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.