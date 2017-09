'Hamsik is onvervangbaar bij Napoli'

Volgens Sarri is de dertigjarige Slowaak, die aan zijn elfde seizoen bezig is in Napels en zeer populair is bij de fanatieke achterban, een van de beste middenvelders van Europa. ,,Hij is compleet, hij heeft kwaliteiten die mijn andere middenvelders niet hebben. Zo kan hij perfect tussen de linies spelen.''



Napoli is sterk begonnen aan het seizoen met vijf overwinningen op rij, drie in de competitie en twee in de play-offs voor de Champions League. De Italiaanse ploeg ontvangt op 26 september Feyenoord in groep F van de Champions League.