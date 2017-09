'Harald is belangrijk voor mijn carrière'

Hij sprintte naar de zijlijn en sprong in de armen van de voormalig doelman, die hij nog kent van Lierse SK. Wapenaar was daar toen keeperstrainer, 'Eti' de gevierde, veel scorende spits. ,,Dat ik naar Harald liep, was een spontane actie. Hij is een belangrijke man voor mijn carrière. We hadden in België al een goede klik, maakten veel grapjes. Maar hij was ook de persoon die me zei na de training nog een half uur te oefenen op afronden."