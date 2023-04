Harrie Smolders kent een geslaagde eerste dag op het NK springen: ‘We doen zeker nog mee’

Op het openingsnummer van het NK springen belandde Harrie Smolders donderdag net naast het podium. In Deurne gaf Maikel van der Vleuten aan het einde van het middagprogramma het laatste zetje. Smolders ging met Uricas van de Kattevennen lange tijd aan de leiding na een snel en foutloos rondje, maar hoefde zich uiteindelijk toch niet te melden voor de prijsuitreiking. Achtereenvolgens Pim Mulder, winnaar Jur Vrieling en Maikel van der Vleuten bewezen dat het nog iets sneller kon.

Quote Ik heb de hele winter aan de afstelling gewerkt, allerlei dingen geprobeerd om toch nog de laatste stappen te kunnen maken Harrie Smolders

,,We doen zeker nog mee”, keek Smolders terug op een geslaagde openingsdag. Vorig jaar hield hij het NK al na een dag gezien, omdat zijn paard niet helemaal fit was. Nu is hij nog volop in de race, ook al was de voorbereidingstijd voor Uricas aan de krappe kant na de succesvolle wereldbeker-campagne van Smolders met Monaco in Omaha. ,,Het was kort dag, maar hij is goed van start gegaan. De eerste dag kun je het kampioenschap de titel niet winnen, wel verliezen.”

Korte vakantie

De gelauwerde Monaco geniet nu even van een korte vakantie. Na terugkeer uit Amerika startte Smolders direct missie NK met Uricas. ,,Dit paard heeft misschien wel de potentie om in de voetsporen van Monaco te treden. Uricas is nu elf jaar en loopt hier zijn eerste kampioenschap. Een laatbloeier. Hij heeft zoveel kwaliteit, maar is soms nog wat onder de indruk. Je begint nu de contouren te zien wat ik voor ogen heb met dit paard. Ik heb de hele winter aan de afstelling gewerkt, allerlei dingen geprobeerd om toch nog de laatste stappen te kunnen maken. De puzzelstukken beginnen samen te vallen.”

Smolders ziet wel overeenkomsten met Monaco, die lange tijd in de schaduw opereerde van zijn ‘topstukken’ Emerald en Don VHP. ,,Ik denk dat Monaco daardoor ook zo goed is geworden. Als hij te vroeg in zijn carrière mijn beste paard was geweest, dan denk ik niet dat hij de carrière had gehad die hij nu heeft. En hij verbetert zich nog steeds. In de wereldbekerfinale liet hij misschien wel zijn beste vorm ooit zien. Uricas heeft vergelijkbare kenmerken.”

Slotruiter

Dat bondscoach Jos Lansink hem in Omaha een echte kampioenschapsruiter noemde, begrijpt ‘afmaker‘’ Smolders ergens wel. ,,Sinds het zilver van Emerald in de wereldbekerfinale van 2016 heb ik zelf of met een van mijn studenten een podiumplek gepakt. Was het niet in de wereldbekerfinale, dan wel op het Europees of wereldkampioenschap of de Olympische Spelen.” Vorig jaar stelde hij als slotruiter het WK-zilver veilig in de teamwedstrijd. ,,Het is niet voor niets dat de bondscoach je daar inzet.”

Smolders stond al meerdere keren op het NK-podium, maar won dus nog nooit de nationale titel. ,,Ik heb het NK niet overdreven veel gereden. Ik heb altijd buitenlandse eigenaren gehad. Die hadden niet buitengewoon veel belang bij het Nederlands kampioenschap. Ik vind het wel mooi om het kampioenschap te rijden, dat geeft toch een extra dimensie. Ik heb al een fantastische carrière, maar er blijven altijd nog dingen openstaan hoor.”

Sowieso zal er zondagmiddag een nieuwe kampioen gehuldigd worden. Titelhouder Willem Greve uit Markelo meldde zich op het laatste moment af voor het concours in Deurne, omdat hij door zijn rug was gegaan.