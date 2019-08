Harroui blijft Sparta trouw, Inter hoopt na Lukaku ook op Sánchez

Internazionale hoopt na Romelu Lukaku nog een speler over te nemen van Manchester United. De club uit Milaan is met de Engelsen in gesprek over een overgang van Alexis Sánchez, meldt de Guardian. Het zou gaan om een huurcontract met een optie tot koop.



Sánchez liet sinds zijn zijn transfer vorig jaar van Arsenal naar Manchester United, mede door blessureleed, nog geen onuitwisbare indruk achter op Old Trafford. De Chileense aanvaller, die met zijn torenhoge salaris een behoorlijke stempel drukt op de begroting, was in 45 officiële wedstrijden goed voor slechts vijf goals en negen assists.