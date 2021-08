Harroui heeft transfer eindelijk te pakken: ‘Spelen in de Serie A, daar droom je van als voetballer’

Het is allemaal nog even wennen voor Abdou Harroui. Zojuist werd zijn overstap van Sparta naar Sassuolo officieel en nu is de middenvelder met zijn zaakwaarnemer op weg naar het Mapei Stadium - Città del Tricolore in de Italiaanse stad Reggio Emilia, het onderkomen waar naast Sassuolo ook AC Reggiana in speelt. Daar zal hij vandaag onder meer het rugnummer uit gaan kiezen waarmee hij gaat spelen. ,,Ik heb er ongelooflijk veel zin in”, laat de Leidenaar weten. ,,Spelen in de Serie A, daar droom je van als voetballer.”



Harroui lag goed in de markt. Ook clubs uit Spanje, Griekenland, Duitsland, Frankrijk en Engeland hadden belangstelling voor hem. Maar hij koos, zegt hij, voor de club waar hij het beste gevoel bij had. ,,Ik kijk al veel langer naar wedstrijden in de Serie A, de laatste tijd vanzelfsprekend ook naar de wedstrijden van Sassuolo. Er spelen hier met Juventus, AS Roma, AC Milan en Inter zoveel grote clubs. Het lijkt me geweldig om hier te voetballen. Het is een prachtig avontuur.”