Harry Kane: Dele Alli moet leren van CL-schorsing

Kane baalt van de absentie van Alli, maar de spits is ervan overtuigd dat de rode kaart Alli alleen maar wijzer heeft gemaakt. ,,We hebben een uitstekende selectie die ook zonder hem kan winnen van Dortmund. Dat neemt niet weg dat zijn afwezigheid een enorm gemis is'', zegt Kane vandaag in de Evening Standard. ,,Alli is een fantastische speler en laat dat bij Spurs en het Engelse elftal al twee seizoenen zien. Het was in februari een enorme teleurstelling dat hij rood kreeg, maar hij kan én moet leren van zijn fouten. Ik weet zeker dat hij er later dit jaar sterker uit komt. Hij baalt enorm dat hij drie schitterende duels moet missen, maar ik weet dat hij nu al klaar is voor de laatste drie groepswedstrijden.''