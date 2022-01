Hartono debuteert op Australian Open, De Jong en De Vroome struikelen over laatste horde

Nummer 191 van de wereld Hartono had in Melbourne al twee driesetters overleefd en had ook in de laatste ronde van het kwalificatietoernooi haar handen vol aan de hoger geplaatste (130 op de wereldranglijst) Jule Niemeier. Uiteindelijk werd de Duitse met 6-1 1-6 6-3 opzij gezet.

De Jong moest eerder op de dag in Australië zijn meerdere erkennen in de Tsjech Tomas Machac, die hem in een partij die iets langer dan een uur duurde, met 6-2 6-3 de baas was. De Vroome, 25 jaar, kwam wat dichter in de buurt van het hoofdtoernooi. Ze verloor uiteindelijk in drie sets van de Zwitserse Stefanie Vögele: 3-6 6-4 5-7.