Hartono en Griekspoor in actie op eerste dag Australian Open

De 25-jarige Hartono, die debuteert in het hoofdtoernooi van een grandslam, speelt om 01.00 uur Nederlandse tijd de eerste partij in de 1573 Arena. Dat is de op vier na grootste baan op Melbourne Park. De qualifier neemt het op tegen de 20-jarige Amerikaanse tennisster Amanda Anisimova, de nummer 60 van de wereld.