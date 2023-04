Hartverwarmend: van kanker herstelde Baumgartl en Haller stralend op foto

Zowel Baumgartl als Haller kreeg in het recente verleden te maken met teelbalkanker en overwon de ziekte. Bij Baumgartl, speler van Union Berlin, werd deze al in mei vorig jaar ontdekt, waarna hij na chemotherapie volledig herstelde. Bij Haller werd tijdens zijn medische keuring bij zijn transfer van Ajax naar Dortmund in de zomer van 2022 die diagnose gesteld. De Franse spits onderging ook zware behandelingen en knokte zich er, net als zijn Duitse collega, overheen.

Dat de twee elkaar na hun onderlinge clash opzoeken, is geen toeval. Vorig jaar gaf een net herstelde Baumgartl tijdens een persconferentie al aan dat hij veel contact heeft met Haller, die destijds net was gediagnosticeerd met de ziekte. ,,Ik probeer hem tips te geven over hoe ik er doorheen ben gegaan. Ik kijk enorm uit naar het moment dat hij terug is en we in de tweede seizoenshelft hopelijk tegen elkaar zullen spelen. Ik denk dat het heel emotioneel zal worden”, zei Baumgartl.

En dat werd het dus ook, met een bijzondere foto en duidelijke boodschap tot gevolg. De overwinning ging vanmiddag overigens naar Haller (die 74 minuten speelde) en zijn ploeg, die met 2-1 te sterk was voor de ploeg van Baumgartl. De verdediger ontbrak zelf in de wedstrijdselectie, maar was hij dus wel present om bij te praten met Haller.

