Hazard begon met 5 kilo overgewicht bij Real Madrid: ‘Vakantie is vakantie’

Hazard werd voor zo'n 100 miljoen euro overgenomen van Chelsea en maakte in zijn eerste weken bij Madrid niet bepaald indruk. "Die kilo's vliegen eraan. Ik ben zo iemand die snel aankomt, maar de overtollige kilo's ook weer snel kwijt is", zegt Hazard, die pas in oktober zijn eerste doelpunt maakte voor de 'Koninklijke' uit de Spaanse hoofdstad. "Toen ik nog voor Lille speelde woog ik 72 kilo, maar ik werd gespierder en het werden er 75. Op een slechte dag weeg ik 78 kilo. In de zomer kan dat oplopen naar 80, maar binnen een dag of tien ben ik het weer kwijt.”