Hazard door het stof: ‘Was niet mijn bedoeling om fans voor het hoofd te stoten’

De Spaanse media hadden geen goed woord over voor het gedrag van Hazard. Hij geeft op social media toe dat zijn actie niet handig was.

,,Het spijt mij”, laat hij op Instagram weten. ,,Ik heb vandaag heel wat meningen over mezelf gelezen. Het was nooit mijn bedoeling om de fans van Real Madrid voor het hoofd te stoten. Het is altijd mijn droom geweest om voor Real te spelen. Ik ben naar hier gekomen om te winnen. Het seizoen is nog niet voorbij, we moeten nu samen vechten voor de landstitel. Hala Madrid!”