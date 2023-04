HC Den Bosch mag na prachtweek nog geloven in play-offwonder: ‘Bij 3-0 achter hoopte ik nog op een gelijkspelletje’

De mannen van HC Den Bosch gaven een memorabele week gisteren een passend slot. Na winst van de Gold Cup donderdag (6-2 in de finale tegen Almere) boog de ploeg van Marc Lammers een 3-0 achterstand bij Klein Zwitserland om in 3-4 zege. Daarmee is er nog altijd een piepkleine kans op het halen van de play-offs. ,,Ik ben trots op de veerkracht die we hebben laten zien.”

Op de weg terug van Den Haag naar Den Bosch ging gistermiddag de telefoon van coach Marc Lammers. De naam van één van de Bossche spelers verscheen op het scherm. ‘Ja, even snel: wat is er?’, zei Lammers. ‘Heb je die tas nog meegenomen?’, klonk het aan de andere kant van de lijn. ‘Welke tas?’, vroeg Lammers verbaasd. ‘Die tas met drie punten!’

Gelach vulde de auto van de Bossche staf waarmee Lammers naar huis reed. En met recht. Want als er bij één mannenteam in de Tulp Hoofdklasse deze week gelachen kan worden, dan is het HC Den Bosch. Donderdag werd de finale van de Gold Cup gewonnen, waardoor de de Bossche mannen de eerste prijs in 25 jaar pakten. En gisteren was er dus een miraculeuze ontsnapping bij Klein Zwitserland, waar na een 3-0 ruststand met 3-4 werd gewonnen.

Gelijkspelletje

,,Maar”, zo bezweert Lammers, ,,ik had in de rust ook echt het idee dat we terug in de wedstrijd konden komen. Dat hebben we ook met de staf gezegd: we speelden in de eerste helft prima, kregen veel kansen en corners. Als we zo door zouden gaan konden we echt terugkomen. Dus ja, ik hoopte nog wel op een gelijkspelletje.”

Dat optimisme was niet onterecht. Vooral het eerste kwart kreeg het sterkere Den Bosch inderdaad de nodige mogelijkheden, maar kreeg de bal niet voorbij KZ-keeper Koene Schaper. Een doelpunt van Jaïr van der Horst werd nog afgekeurd. Het was feitelijk wachten op de openingsgoal van Den Bosch. Maar aan het einde van het tweede kwart zag Lammers even ‘een minder scherp’ Den Bosch, dat tot ieders verbazing binnen vier minuten drie tegentreffers moest incasseren.

Praten over gebrek aan scherpte

,,Dat gebrek aan scherpte, daar hebben we de laatste weken meer last van”, doelt Lammers op de wedstrijden tegen Kampong en Rotterdam die beiden met 4-5 verloren gingen. ,,Daar gaan we ook met elkaar over praten komende week, want dat moet anders. Maar aan de andere kant ben ik ook trots op de veerkracht die we laten zien.”

Toch gebeurde na rust iets waar Lammers alleen maar van kon dromen. De schade werd binnen een kwart al gerepareerd door rake strafcorners van Jeremy Hayward (2x) en Timo Boers. Daarna kon het eigenlijk alle kanten op. Een gele kaart van Koen Bijen, die daardoor de laatste zeven minuten van het duel miste, leek KZ in de slotfase juist weer in de kaart te spelen. Maar doordat de thuisploeg meer ging drukken werden de ruimtes voor Den Bosch ook groter. Dat leverde uiteindelijk nog twee strafcorners op, waarvan Hayward de laatste in de slotminuut benutte (3-4). Minstens zo belangrijk was daarna een fabuleuze redding van goalie Alex Stadler waarmee hij in de dying seconds de zege veiligstelde.

En dus leeft Den Bosch nog, aan het einde van een mooie week. Want nog altijd is er een minieme kans op het halen van de play-offs. Het gat met nummer vier Oranje-Rood is met nog drie wedstrijden te spelen vijf punten. Het is lastig, maar het kán nog. En zolang dat het geval is zal Lammers er alles aan doen om zijn team erin te laten geloven. En waarom ook niet? Want in Den Haag werd gisteren weer eens aangetoond dat een beetje geloof je een hoop moois kan brengen.

Scoreverloop: 23. Beltrán 1-0 (sc), 24. Huussen 2-0, 26. Miltkau 3-0, 34. Hayward 3-1 (sc), 41. Boers 3-2 (sc), 45. Hayward 3-3 (sc), 60. Hayward 3-4 (sc).