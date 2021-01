HC Den Bosch mag weer hockeyen: ‘Ik sprong echt een gat in de lucht toen ik het hoorde’

De lockdown ging in, en toen?

,,Bijna mijn hele team had een NOC*NSF status, dus zij mochten gewoon doortrainen. Ze speelden ook wedstrijden en gingen volle bak door. Iedereen, op drie speelsters en twee keepers na. En wij mochten dat natuurlijk allemaal niet. In eerste instantie mochten we nog in groepjes van vier trainen, maar dat werd teruggebracht naar twee. Dat vond ik echt ontzettend frustrerend. Mijn teamgenoten waren topsporters en ik even niet meer.”