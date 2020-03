HC Tilburg wint weer niet van Klein Zwitserland, degradatiestrijd helemaal open

Van Gerwen blijft matig presteren in 2020 en verliest ook van Smith

14:05 Het is nog niet het jaar van Michael van Gerwen. De Nederlander verloor zondag in Hasselt tijdens de Belgian Darts Championship. Michael Smith was met 6-5 te sterk voor zijn naamgenoot, waardoor Van Gerwen nog altijd wacht op zijn eerste toernooiwinst van dit kalenderjaar.